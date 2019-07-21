В Башкирии пожилая семейная пара лишилась всех своих сбережений из-за мошенницы

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-21T06:59:58+03:00

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Доверчивые пенсионеры из Стерлитамака за несколько минут лишились всех денег, которые откладывали в течение последних двух лет.

Как рассказала обманутая семейная пара, накануне вечером к ним в квартиру постучалась незнакомая девушка, которая сообщила, что меняет старые деньги на новые. Ни организацию, на которую она якобы работает, ни с какой целью она это делает, мошенница озвучивать не стала, но доверчивой 81-летней пенсионерке этого было достаточно, чтобы вынести незнакомке 300 тысяч рублей. Полученный конверт с «новыми» купюрами бабуля убрала в шкаф, а когда ее 81-летний супруг все же решил глянуть, как выглядят новые банкноты, то с ужасом обнаружил в конверте 16 поддельных купюр из банка приколов. Пенсионеры бросились за мошенницей, но та уже успела скрыться. Тогда обманутые супруги рассказали обо всем соседям, а те уже вызвали полицию.

- В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU