2019-07-20T12:46:11+03:00
Происшествия

В Башкирии двое мужчин, угрожая ножом, изнасиловали свою знакомую

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел накануне, 19 июля, в Давлеканово. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, двое местных жителей пригласили в гости свою знакомую. Компания распивала алкоголь, и в какой-то момент разгоряченные мужчины начали приставать к своей гостье, а когда та ответила отказом, начали угрожать ножом и изнасиловали ее.

Когда женщине удалось все же вырваться, она немедленно обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если факт насилия и угрозы убийством все же подтвердится, злоумышленникам грозит внушительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24