В Башкирии двое мужчин, угрожая ножом, изнасиловали свою знакомую

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-20T12:46:11+03:00

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Неприятный инцидент произошел накануне, 19 июля, в Давлеканово. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, двое местных жителей пригласили в гости свою знакомую. Компания распивала алкоголь, и в какой-то момент разгоряченные мужчины начали приставать к своей гостье, а когда та ответила отказом, начали угрожать ножом и изнасиловали ее.

Когда женщине удалось все же вырваться, она немедленно обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если факт насилия и угрозы убийством все же подтвердится, злоумышленникам грозит внушительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU