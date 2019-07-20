Житель Башкирии избил полицейского, приехавшего на вызов

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-20T12:06:03+03:00

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Житель Октябрьского оказался в суде по обвинению в избиении полицейского.

Как выяснилось в ходе разбирательства, в дежурную часть поступило сообщение, что в подъезде многоквартирного дома происходит скандал. Прибывший по вызову полицейский обнаружил местного жителя, который был сильно пьян и кидался на всех с кулаками. Когда страж порядка попытался утихомирить буяна, тот набросился на него и нанес несколько ударов. Драчуна немедленно доставили в отдел, а позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- В суде мужчина признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU