2019-07-20T13:32:32+03:00
Происшествия

В Башкирии утонули трое молодых мужчин

Молодые люди устраивали заплыв в алкогольном опьянении
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Башкирию пришла жара, и жители республики все чаще выезжают на отдых на реки и озера. К сожалению, многие забывают об элементарных правилах отдыха на воде: купаются на необорудованных пляжах, заплывают за буйки, ныряют в незнакомых глубоких местах с сильным течением и устраивают заплывы, находясь в изрядном подпитии. Часто эти необдуманные поступки заканчиваются трагедией.

Так, сегодня утром, 20 июля, в Мишкинском районе спасатели извлекли из воды тело 26-летнего мужчины. Местный житель не рассчитал свои силы и утонул, заплыв слишком далеко.

Вчера, 19 июля в Янаульском районе, в реке Буй утонул 36-летний житель деревни Татарская. В Гафурийском районе погиб 41-летний житель деревни Курмантау, пытаясь переплыть реку Белую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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