В Уфе разыскивают 57-летнего Альберта Рахимкулова
18 июля мужчина уехал на своей серебристой «Ниве Шевроле» и пропал
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Уфе обеспокоенные родственники разыскивают 57-летнего Альберта Рахимкулова. 18 июля мужчина уехал по делам на своей серебристой «Ниве Шевроле», и больше от него известий не было. К поискам уфимца уже подключились полицейские и волонтеры-поисковики отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, седые волосы, на темени залысина, карие глаза.
Был одет: темная футболка-поло, бежевые джинсы, коричневые ботинки.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите в полицию или по номеру 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU