В Уфе разыскивают 57-летнего Альберта Рахимкулова

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-20T11:34:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе обеспокоенные родственники разыскивают 57-летнего Альберта Рахимкулова. 18 июля мужчина уехал по делам на своей серебристой «Ниве Шевроле», и больше от него известий не было. К поискам уфимца уже подключились полицейские и волонтеры-поисковики отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, седые волосы, на темени залысина, карие глаза.

Был одет: темная футболка-поло, бежевые джинсы, коричневые ботинки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите в полицию или по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU