В Уфе из-за сильной жары ограничат движение большегрузов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-20T10:59:32+03:00

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Сегодня, 20 июля, в Уфе настоящая жара: отметки термометров перевалили за +30;+32. При такой жаре не только изнемогают люди, но и начинает плавиться асфальт. Поэтому городские власти решили ввести ограничение движения большегрузов по асфальтированным дорогам.

Движение грузового транспорта будет ограничено с 10.00 до 22.00 при условии, что средняя температура воздуха превышает отметку в +32 градуса.

Водителей просят отнестись с пониманием к сложившимся неудобствам и подчеркивают, что это вынужденная мера, чтобы сохранить асфальтовое покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU