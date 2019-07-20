В Уфе из-за сильной жары ограничат движение большегрузов
Ограничение продлится с 10.00 до 22.00
Фото: архив "КП"
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Сегодня, 20 июля, в Уфе настоящая жара: отметки термометров перевалили за +30;+32. При такой жаре не только изнемогают люди, но и начинает плавиться асфальт. Поэтому городские власти решили ввести ограничение движения большегрузов по асфальтированным дорогам.
Движение грузового транспорта будет ограничено с 10.00 до 22.00 при условии, что средняя температура воздуха превышает отметку в +32 градуса.
Водителей просят отнестись с пониманием к сложившимся неудобствам и подчеркивают, что это вынужденная мера, чтобы сохранить асфальтовое покрытие.
ИСТОЧНИК KP.RU