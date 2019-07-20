В Башкирии мотоциклист врезался в «девятку»

СЕГОДНЯ 19:27 2019-07-20T19:27:44+03:00

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Накануне, 19 июля, в Туймазинском районе республики произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. В поселке Нижнетроицкий, на улице Ленина местный житель на мотоцикле «Ямаха» врезался в ВАЗ-2109. В результате столкновения железный конь превратился в груду искореженного металла, а сам 30 -летний водитель и его 32-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

- Также известно, что в прошлом году 20-летний водитель легкового автомобиля был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU