В Башкирии в массовой аварии пострадали трое молодых парней

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-20T10:14:32+03:00

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Вчера утром, 19 июля, в Кармаскалинском районе республики произошло массовое ДТП. По предварительной версии, на 11-ом километре автодороги «Булгаково-Бузовьязы» водитель ВАЗ-2115 врезался в попутный трактор МТЗ, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Фольксваген Тигуан».

Как оказалось, у 23-летнего водителя «пятнадцатой» даже не имелось водительских прав. Водителя и двух 18-летних пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы, - добавили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU