В Башкирии в массовой аварии пострадали трое молодых парней
Вчера утром, 19 июля, в Кармаскалинском районе республики произошло массовое ДТП. По предварительной версии, на 11-ом километре автодороги «Булгаково-Бузовьязы» водитель ВАЗ-2115 врезался в попутный трактор МТЗ, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Фольксваген Тигуан».
Как оказалось, у 23-летнего водителя «пятнадцатой» даже не имелось водительских прав. Водителя и двух 18-летних пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
Фото: республиканская Госавтоинспекция
- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 16 человек получили травмы, - добавили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU