В Башкирии произошел пожар на турбазе на Павловском водохранилище
Задымился таунхаус, но пожарные быстро потушили огонь
Пожарные быстро потушили очаг огня
Изменить размер текста:
Вчера днем, 19 июля, на турбазе возле Павловского водохранилища случился пожар. В службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении одного из двухэтажных таунхаусов, где располагались гости турбазы. Прибывшие на место пожарные выяснили, что тлеет утеплитель под полом, и быстро потушили очаг возгорания.
Почему начал тлеть утеплитель под полом - выясняют специалисты
- Благодаря своевременному реагированию пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и с минимальным ущербом, - сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.
Причины возгорания утепления сейчас выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU