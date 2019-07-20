В Башкирии произошел пожар на турбазе на Павловском водохранилище

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-20T09:17:22+03:00

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Вчера днем, 19 июля, на турбазе возле Павловского водохранилища случился пожар. В службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении одного из двухэтажных таунхаусов, где располагались гости турбазы. Прибывшие на место пожарные выяснили, что тлеет утеплитель под полом, и быстро потушили очаг возгорания.

Почему начал тлеть утеплитель под полом - выясняют специалисты

- Благодаря своевременному реагированию пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и с минимальным ущербом, - сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

Причины возгорания утепления сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU