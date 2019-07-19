2019-07-19T20:16:32+03:00
Происшествия

В результате хлопка на катере в Башкирии пострадали шесть человек - Следком

По факту инцидента назначена доследственная проверка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Происшествием на катере в Нуримановском районе Башкирии заинтересовался Следственный комитет региона.

Инцидент случился около семи часов вечера 19 июля. Шесть человек, в том числе дети трех, девяти и 17-ти лет плавали на катере по Павловскому водохранилищу. Внезапно мотор заглох. При попытке его завести пары бензина воспламенились и грянул хлопок. По данным Следкома, трое взрослых и трое детей получили ожоги и были госпитализированы.

Ранее в МЧС по Башкирии сообщали, что пострадали лишь дети. Их доставили в больницу №18.

По факту инцидента ведется доследственная проверка. Следователи беседуют с очевидцами, осматривают место происшествия. Степень тяжести вреда здоровью пострадавших установят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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