В результате хлопка на катере в Башкирии пострадали шесть человек - Следком
Происшествием на катере в Нуримановском районе Башкирии заинтересовался Следственный комитет региона.
Инцидент случился около семи часов вечера 19 июля. Шесть человек, в том числе дети трех, девяти и 17-ти лет плавали на катере по Павловскому водохранилищу. Внезапно мотор заглох. При попытке его завести пары бензина воспламенились и грянул хлопок. По данным Следкома, трое взрослых и трое детей получили ожоги и были госпитализированы.
Ранее в МЧС по Башкирии сообщали, что пострадали лишь дети. Их доставили в больницу №18.
По факту инцидента ведется доследственная проверка. Следователи беседуют с очевидцами, осматривают место происшествия. Степень тяжести вреда здоровью пострадавших установят эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU