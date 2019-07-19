Неадекватный парень устроил дебош в магазине в Уфе
Неспокойным выдался конец дня 18 июля у персонала продуктового магазина в Октябрьском районе Уфы. Около восьми часов вечера в торговую точку зашел пьяный парень. Он стал шуметь, приставать к продавцу и посетителям магазина. Когда терпение сотрудницы магазина лопнуло, она вызвала группу быстрого реагирования.
Охранник обнаружил неадекватного парня в середине торгового зала.
- Несмотря на уговоры бойца «Дельта» нарушитель продолжал вести себя агрессивно и попытался ударить сотрудника, охранник отреагировал мгновенно и, скрутив нарушителя, уложил его на пол, предварительно надев наручники, - рассказали в пресс-службе компании.
Когда нарушитель уже не представлял угрозы, боец вызвал полицию. Те забрали буяна в отделение для разбирательства.
Пьяный парень дебоширит в магазине в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU