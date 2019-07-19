Неадекватный парень устроил дебош в магазине в Уфе

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-19T19:16:54+03:00

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Неспокойным выдался конец дня 18 июля у персонала продуктового магазина в Октябрьском районе Уфы. Около восьми часов вечера в торговую точку зашел пьяный парень. Он стал шуметь, приставать к продавцу и посетителям магазина. Когда терпение сотрудницы магазина лопнуло, она вызвала группу быстрого реагирования.

Охранник обнаружил неадекватного парня в середине торгового зала.

- Несмотря на уговоры бойца «Дельта» нарушитель продолжал вести себя агрессивно и попытался ударить сотрудника, охранник отреагировал мгновенно и, скрутив нарушителя, уложил его на пол, предварительно надев наручники, - рассказали в пресс-службе компании.

Когда нарушитель уже не представлял угрозы, боец вызвал полицию. Те забрали буяна в отделение для разбирательства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/721250" frameborder="0"></iframe> Пьяный парень дебоширит в магазине в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU