2019-07-19T18:32:01+03:00
Происшествия

На катере в Башкирии произошел хлопок: пострадали трое детей

Их жизни вне опасности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Трое детей пострадали в результате хлопка на катере возле Павловского водохранилища. Как сообщили в МЧС по Башкирии, люди пытались завести лодку на второй стоянке, когда в моторном отсеке случился хлопок. Возгорания за ним не последовало. В 19.00 на место вызвали спасателей и скорую помощь. Сюда же выехали представители администрации местного сельсовета.

- Всего на катере находилось шесть человек, из них три ребенка, - пояснили в ведомстве.

В результате ЧП детей трех, восьми и десяти лет госпитализировали в больницу №18. Их жизни ничего не угрожает.

Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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