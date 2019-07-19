2019-07-19T22:56:03+03:00
Общество

В Уфе водители сняли на видео полуголую байкершу

Ролик появился в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сильная жара заставила уфимских байкеров расстаться с одеждой. Полуголую девушку на мотоцикле засняли сегодня, 19 июля, на проспекте Октября.

В ролике можно увидеть молодую особу в откровенных трусиках и коротком топе, которая несется по улице, прижавшись к спине байкера. При этом девушка не забыла о правилах безопасности – на ее голове красуется мотоциклетный шлем.

Откровенный наряд байкерши не мог не привлечь к себе внимание водителей и пешеходов. Не все они оценили эпатажную выходку девушки, ведь такой стриптиз создает аварийно-опасную ситуацию на дороге.

Байкерши в стрингах попадали в объектив видеорегистраторов в Уфе и раньше. Однажды полуобнаженную девушку на мотоцикле заметили в центре города в День знаний.

По Уфе каталась полуобнаженная байкерша.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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