В Уфе водители сняли на видео полуголую байкершу

19 Июль 22:56 2019-07-19T22:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильная жара заставила уфимских байкеров расстаться с одеждой. Полуголую девушку на мотоцикле засняли сегодня, 19 июля, на проспекте Октября.

В ролике можно увидеть молодую особу в откровенных трусиках и коротком топе, которая несется по улице, прижавшись к спине байкера. При этом девушка не забыла о правилах безопасности – на ее голове красуется мотоциклетный шлем.

Откровенный наряд байкерши не мог не привлечь к себе внимание водителей и пешеходов. Не все они оценили эпатажную выходку девушки, ведь такой стриптиз создает аварийно-опасную ситуацию на дороге.

Байкерши в стрингах попадали в объектив видеорегистраторов в Уфе и раньше. Однажды полуобнаженную девушку на мотоцикле заметили в центре города в День знаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1506" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/721232" frameborder="0"></iframe> По Уфе каталась полуобнаженная байкерша.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU