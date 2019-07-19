2019-07-19T16:55:32+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски двух пропавших подростков

Ребята напугали родных, не вернувшись вчера домой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии прекращены поиски двоих подростков 15-ти и 16-ти лет. Молодые люди 18 июля отправились кататься на велосипедах в селе Тарказы Ермекеевского района. Ни вечером, ни ночью подростки домой не вернулись. Взволнованные родственники попросили помочь в поисках мальчишек волонтеров, ведь ребята нуждались в медицинской помощи.

К счастью, искать их пришлось недолго. Спустя сутки, 19 июля, в поисковом отряде "Лиза-Алерт" сообщили, что подростки найдены живыми. Где они пропадали все это время, не раскрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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