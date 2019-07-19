2019-07-19T20:02:46+03:00
Общество

В Уфе временно перекрыли улицу Новогорную

На тепломагистрали поблизости нашли утечку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе временно закрыли для проезда часть улицы Новогорной. Ограничено движение на участке от Северного проезда до дома по адресу ул. Российская, 94/3.

В мэрии города уточнили, что проезжая часть будет перекрыта до полуночи 21 июля.

Дорогу закрыли на время ремонта тепломагистрали №25, где накануне обнаружили повреждение.

В «БашРТС» просят с понимаем отнестись к ремонтным работам и связанным с ними неудобствам. Это необходимо для повышения надёжности теплоснабжения в следующий отопительный период, уточняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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