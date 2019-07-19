В Башкирии отвергнутый ухажер поджег дом своей подруги
Житель Белорецка в приступе ревности едва не спалил дом своей подруги. 37-летняя женщина поругалась с ним и прогнала мужчину прочь. Ночью он позвонил ей, но бывшая пассия не взяла трубку, что еще больше вывело его из себя.
Позже той же ночью женщину разбудил звон разбитого стекла: жители микрорайона Октябрьский увидели, что ее дом горит и выбили окно. Хозяйка вместе с детьми выскочила на улицу и вызвала пожарных. Те быстро определили, что кто-то "помог" строению загореться. Вскоре был задержан и подозреваемый - 34-летний отвергнутый ухажер.
Он признался, что пошел на преступление из-за ревности.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщила Екатерина Косякова, сотрудник отдела МВД России по Белорецкому району.
ИСТОЧНИК KP.RU