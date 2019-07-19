2019-07-19T17:41:53+03:00
Общество

В Башкирии ожидается 38-градусная жара - МЧС по республике

В связи с этим объявлен чрезвычайный класс пожароопасности
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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МЧС по Башкирии предупреждает об аномальной жаре в регионе. По юго-востоку республики температура воздуха 19 июля достигнет 38 градусов.

Из-за невыносимого зноя повышается риск пожаров. На 20-22 июля в Зауралье будет действовать чрезвычайный пятый класс пожароопасности.

Спасатели предупреждают население о том, что отдых на природе, возле водоемов в такую жару может быть опасен. Жителей республики просят соблюдать все меры предосторожности: не купаться в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра и не разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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