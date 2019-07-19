2019-07-19T18:50:51+03:00
Общество

Радий Хабиров недоволен работой санаториев в Башкирии

Здравницы выделяют слишком мало путевок для детей с ограниченными возможностями
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Радий Хабиров раскритиковал работу санаториев Башкирии. Врио главы республики возмущен малым количеством путевок для реабилитации детей-инвалидов.

На данный момент только один санаторий Башкирии выделил 26 путевок для детей с ограниченными возможностями. Другие здравницы отпугнула низкая цена, заявленная на льготные путевки. Ежегодно республиканский Фонд социального страхования республики выделяет 640 направлений для особенных детей. Все эти путевки относятся к санаториям в других регионах, то есть здравницы Башкирии в конкурсе не участвуют.

– Я недоволен тем, как проведена эта работа и процессом выделения путевок для наших особенных детей. Я считаю, что 26 путевок — это очень мало. Санаторный фонд республики насчитывает более 8500 мест, и 10% из них можно было бы выделить семьям с особенными детьми, – заявил Радий Хабиров после встречи с родителями детей-инвалидов, которые попросили его увеличить количество путевок.

До 1 августа врио главы Башкирии поручил проработать план решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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