Погода в Башкирии в субботу, 20 июля
Завтра, 20 июля, в Башкирии ожидается теплая погода с коротковременными дождями.
После сильной жары, которая держалась на территории республики последние несколько дней, в Башкирию придет небольшое похолодание. Так, температура воздуха в среднем по региону днем не будет превышать 27 градусов. Ночью похолодает до 20 градусов. Одновременно с этим ожидается облачная погода и небольшие дожди в отдельных районах.
На территории Зауралья, наоборот, обещают резкое потепление. Днем температура воздуха там повысится до 38 градусов тепла. В связи с этим в МЧС республики советуют местным жителям соблюдать правила пожарной безопасности – не разжигать в лесах костры и бросать в траву спички и непотушенные сигареты.
ИСТОЧНИК KP.RU