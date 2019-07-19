2019-07-19T15:05:15+03:00
Общество

Погода в Башкирии в субботу, 20 июля

Жителей республики ждет теплый день
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Жителей Башкирии ждет теплая субботаЖителей Башкирии ждет теплая суббота
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Завтра, 20 июля, в Башкирии ожидается теплая погода с коротковременными дождями.

После сильной жары, которая держалась на территории республики последние несколько дней, в Башкирию придет небольшое похолодание. Так, температура воздуха в среднем по региону днем не будет превышать 27 градусов. Ночью похолодает до 20 градусов. Одновременно с этим ожидается облачная погода и небольшие дожди в отдельных районах.

На территории Зауралья, наоборот, обещают резкое потепление. Днем температура воздуха там повысится до 38 градусов тепла. В связи с этим в МЧС республики советуют местным жителям соблюдать правила пожарной безопасности – не разжигать в лесах костры и бросать в траву спички и непотушенные сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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