На детской игровой площадке в Башкирии на 9-летнюю девочку упал турник
Во дворе одного из многоквартирных домов Ишимбая произошел несчастный случай. По данным пресс-службы Следкома Башкирии, 17 июля на детской игровой площадке на 9-летнюю девочку упал турник. Ребенок пострадал и был доставлен в больницу.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и изучают документацию управляющей компании. В отношении ребенка проведут судебно-медицинскую экспертизу.
– В ходе расследования действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за соблюдение требований безопасности при эксплуатации придомового оборудования, будет дана правовая оценка, – объяснили в Следственном комитете.
По факту травмирования девочки возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
ИСТОЧНИК KP.RU