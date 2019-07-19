2019-07-19T14:50:47+03:00
Происшествия

На детской игровой площадке в Башкирии на 9-летнюю девочку упал турник

Следком возбудил уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочка попала в больницуДевочка попала в больницуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Во дворе одного из многоквартирных домов Ишимбая произошел несчастный случай. По данным пресс-службы Следкома Башкирии, 17 июля на детской игровой площадке на 9-летнюю девочку упал турник. Ребенок пострадал и был доставлен в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и изучают документацию управляющей компании. В отношении ребенка проведут судебно-медицинскую экспертизу.

– В ходе расследования действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за соблюдение требований безопасности при эксплуатации придомового оборудования, будет дана правовая оценка, – объяснили в Следственном комитете.

По факту травмирования девочки возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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