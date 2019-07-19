14 ножевых ранений: в Уфе мужчину убили в собственном подъезде

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-19T15:58:42+03:00

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Вчера вечером, 18 июля, в подъезде одной из уфимских девятиэтажек по улице Кольцевой жильцы обнаружили мертвого мужчину. Как рассказал «КП-Уфа» источник в правоохранительных органах, прибывшие по вызову полицейские и криминалисты выяснили, что погибший получил 14 колото-резаных ранений. Уфимца ударили ножом в спину, шею, грудь, живот и верхние конечности. Как оказалось, 30-летнего парня убили в собственном подъезде.

С места преступления стражи порядка изъяли восемь следов рук, мобильный телефон, смывы крови и несколько бутылок пива. Разобраться в причинах и обстоятельствах преступления, а также составить круг подозреваемых предстоит следователю.

ИСТОЧНИК KP.RU