14 ножевых ранений: в Уфе мужчину убили в собственном подъезде
Вчера вечером, 18 июля, в подъезде одной из уфимских девятиэтажек по улице Кольцевой жильцы обнаружили мертвого мужчину. Как рассказал «КП-Уфа» источник в правоохранительных органах, прибывшие по вызову полицейские и криминалисты выяснили, что погибший получил 14 колото-резаных ранений. Уфимца ударили ножом в спину, шею, грудь, живот и верхние конечности. Как оказалось, 30-летнего парня убили в собственном подъезде.
С места преступления стражи порядка изъяли восемь следов рук, мобильный телефон, смывы крови и несколько бутылок пива. Разобраться в причинах и обстоятельствах преступления, а также составить круг подозреваемых предстоит следователю.
ИСТОЧНИК KP.RU