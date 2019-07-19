2019-07-19T13:42:08+03:00
Общество

В Башкирии ищут двух пропавших подростков

Ребята отправились кататься на велосипедах и не вернулись
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пропали 15-летний Алмаз Кутдусов и 16-летний Сергей ЩегоринПропали 15-летний Алмаз Кутдусов и 16-летний Сергей Щегорин
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В Башкирии волонтеры разыскивают 15-летнего Алмаза Кутдусова и 16-летнего Сергея Щегорина. Ребята пропали в селе Тарказы Ермекеевского района. 18 июля они отправились кататься на велосипедах и не вернулись домой. В поисковом отряде «Лиза-Алерт» отметили, что подростки нуждаются в медицинской помощи.

Приметы Алмазы: рост – 145 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Был одет в красный джемпер, серые спортивные трико, серые кроссовки.

Приметы Сергея: рост – 175 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в серую футболку, синие спортивные трико, серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребят, просят позвонить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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