17-летняя уфимка обвиняла приятеля в изнасиловании
Парень напал на девушку с ножом
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В селе Булгаково Уфимского района произошло изнасилование несовершеннолетней.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 18 июля в четыре часа утра 20-летний житель Кармаскалинского района надругался над 17-летней ученицей одной из уфимских школ. Парень изнасиловал девушку, угрожая ножом.
Отец пострадавшей обратился с заявлением в полицию в тот же день. Оперативная группа задержала насильника. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Парень сразу же дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «изнасилование».
ИСТОЧНИК KP.RU