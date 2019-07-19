17-летняя уфимка обвиняла приятеля в изнасиловании

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-19T13:35:46+03:00

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В селе Булгаково Уфимского района произошло изнасилование несовершеннолетней.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 18 июля в четыре часа утра 20-летний житель Кармаскалинского района надругался над 17-летней ученицей одной из уфимских школ. Парень изнасиловал девушку, угрожая ножом.

Отец пострадавшей обратился с заявлением в полицию в тот же день. Оперативная группа задержала насильника. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Парень сразу же дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU