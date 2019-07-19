В одном из городов Башкирии полицейские накрыли интим-сауну

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-19T14:16:06+03:00

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Оперативники в городе Салавате проверили городскую сауну, в которой, как предполагалось, оказывались интим-услуги. На месте сотрудники задержали двух девушек 23 и 26 лет. Они были уроженками ближайших районов. Их подозревают в занятии проституцией. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что одна из задержанных попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полицейские также задержали 55-летнюю администратора сауны по подозрению в организации занятия проституцией. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU