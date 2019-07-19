В одном из городов Башкирии полицейские накрыли интим-сауну
Правоохранители задержали двух девушек по подозрению в проституции
Одна из задержанных ранее подозревалась в ненадлежащем исполнении своих обязанностейФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
Оперативники в городе Салавате проверили городскую сауну, в которой, как предполагалось, оказывались интим-услуги. На месте сотрудники задержали двух девушек 23 и 26 лет. Они были уроженками ближайших районов. Их подозревают в занятии проституцией. В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что одна из задержанных попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Полицейские также задержали 55-летнюю администратора сауны по подозрению в организации занятия проституцией. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU