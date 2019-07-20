«Они делают вид, что не знают моего мужа»: житель Башкирии обжег ноги, заливая на работе бетон

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-20T14:48:10+03:00

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Работник одной из фирмы Стерлитамака, специализирующейся на обработке древесины и изготовлении тары для автопарфюма, получил на работе серьёзную травму. Об этом рассказала жена мужчины в одном из сообществ ВКонтакте. По словам женщины, её муж работал на предприятии неофициально более двух лет. 26 июня основной работы в цехе не было, поэтому мужчине и еще двум работникам дали другое поручение – залить бетон и сделать стяжку.

– Директор не предоставил абсолютно никакой спецодежды, не было создано никаких условий безопасности, хотя миксер уже заказали, – написала жена пострадавшего.

Как результат – мужчина получил серьезные ожоги ног и уже три недели находится в больнице. Он перенес пока только одну операцию, впереди вторая. Руководство фирмы, как утверждает его жена, отказывается решать вопрос.

– Они делают вид, что моего мужа вообще не знают, что он у них не работал, – рассказала женщина. – Есть целый цех свидетелей, которые могут подтвердить, что муж у них работал, есть записи в ведомостях.

Жена, по всей видимости уже бывшего работника предприятия, также отметила, что после инцидента руководители фирмы начали оформлять людей, которые годами работали у них неофициально.

– Как только мужа выпишут, мы подадим в суд, – подытожила женщина в своем сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU