2019-07-20T07:58:05+03:00
Общество

«Всю процедуру было больно»: жительница Башкирии хотела татуаж, а получила искалеченные губы

После процедуры на лице женщины появились болезненные волдыри
Антон СМИРНИЦКИЙ
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На губах девушки появились волдыриНа губах девушки появились волдыри
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Жительница Стерлитамака Ульяна М. давно мечтала о ярких пухлых губах, поэтому, наткнувшись в интернете на рекламу частного мастера по перманентному макияжу, решила записаться на процедуру. Уже во время нанесения татуажа женщина поняла, что что-то идет не так.

- Всю процедуру мне было больно, мастер обезболивала несколько раз, но это совсем не помогло, - жалуется Ульяна.

Но самое страшное женщину ожидало через два, когда ее губы покрылись странными болезненными волдырями. Когда Ульяна написала об этой неприятности мастеру, то ей посоветовали не беспокоится – мол, обычный герпес, принимай антибиотики и все пройдет.

Тем временем, отек увеличивался, волдыри покрылись корочкой, женщина не могла нормально разговаривать и принимать пищу. Когда она попросила вернуть деньги за процедуру, мастер ответила грубым отказом и занесла клиентку в черный список. Ульяне пришлось даже обращаться к врачу-инфекционисту и в кожно-венерологический диспансер, где ей поставили диагноз – пузырьковый дерматит. Теперь молодой женщине предстоит длительное лечение, а о красивых ярких губах пока придется забыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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