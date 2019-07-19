Башкирия направит на борьбу с болезнями сердца 2,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-19T12:01:30+03:00

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В Башкирии власти запустили программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящую в нацпроект «Здравоохранение». Общий объем финансирования составит 2,4 млрд рублей за пять лет. Средства привлекут из бюджетов всех уровней. Программу разработали республиканский Минздрав и кардиологический центр.

Республика приобретет оборудование, которое улучшит ситуацию с диагностикой и лечением: ангиографы, компьютерные и магнитные томографы. В рамках программы планируется также повысить доступность оказания медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов с плохой транспортной доступностью. Намечено укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник.

В Минздраве надеются к 2024 году добиться снижения уровня смертности от инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU