Башкирия направит на борьбу с болезнями сердца 2,4 млрд рублей
В Башкирии власти запустили программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящую в нацпроект «Здравоохранение». Общий объем финансирования составит 2,4 млрд рублей за пять лет. Средства привлекут из бюджетов всех уровней. Программу разработали республиканский Минздрав и кардиологический центр.
Республика приобретет оборудование, которое улучшит ситуацию с диагностикой и лечением: ангиографы, компьютерные и магнитные томографы. В рамках программы планируется также повысить доступность оказания медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов с плохой транспортной доступностью. Намечено укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник.
В Минздраве надеются к 2024 году добиться снижения уровня смертности от инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения.
ИСТОЧНИК KP.RU