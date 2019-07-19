«Превратилась в девушку с ассиметричным лицом»: уфика пять лет борется за свою жизнь

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-19T12:27:31+03:00

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Семь лет назад у 32-летней Эльмиры Хабибуллиной начал снижаться слух. Поначалу врачи рекомендовали лечиться от тугоухости, но состояние девушки ухудшалось. Её мучили головокружения. После прохождения МРТ стало ясно – у Эли опухоль в основании черепа.

В конце 2014 года девушка перенесла сразу три операции за 36 часов. После хирургического вмешательства Эля не могла сама дышать, глотать, говорить и была обездвижена. Ей пришлось всему учиться с нуля.

– Потом проводили кибер-нож, после него у меня началась деформация крыльев носа, одно крыло, можно сказать, просто исчезло. Я превратилась в девушку с ассиметричным лицом, без одного крыла носа, с не слышащим ухом и искаженным глазом, – вспоминает Эльмира.

Тем не менее девушка продолжала лечиться, как вдруг случился рецидив. Снова операция на голове. Второй Новый год Эля встретила в больнице.

В будущем Эльмира еще не раз столкнулась с рецидивами. На данный момент ей провели 10 операций и лучевую терапию. Через бесчисленные обследования и лечения болезни начала отступать. Впереди девушку ждала изнуряющая реабилитация. В процессе она начала ходить с опорой, частично восстановила глотательные функции и поправилась. В период болезни она весила 28 килограмм при росте 165 сантиметров.

– Но теперь я навсегда инвалид первой группы. Тяжело вспоминать детали, будто возвращаешься назад и переживаешь все это вновь, – рассказывает Эля. – Сейчас я в том возрасте, когда должна сама водить за руку своих детей, но вместо этого за руку водят меня.

Большую часть времени девушка передвигается на коляске. Реабилитация продолжается. Врачи дают хорошие прогнозы. Родители всегда рядом с Эльмирой – и дома, и в больнице. Отец девушки, несмотря на инвалидность, работал до 2017 года, чтобы помочь дочери в лечении. Мама Эли тоже перенесла множество операций.

– Помощи нам ждать неоткуда. Мои родители на пенсии, я на инвалидности. Я целеустремленный и терпеливый человек, буду и дальше стремиться, бороться, надеяться и верить в свою победу над болезнью. Да, это сложный путь, но он еще не закончился, – говорит Эльмира.

Помочь Эльмире вы можете через уфимский благотворительный фонд «Изгелек».

ИСТОЧНИК KP.RU