Отставной полковник из Уфы не смог объяснить, откуда у него миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-19T11:10:12+03:00

В 2014 и 2015 годах он смог позволить себе покупку двухкомнатной квартиры и элитного внедорожника

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Полковник в отставке из Уфы заплатит более миллиона рублей за то, что не смог отчитаться о доходах. Дорогостоящие приобретения полицейского заинтересовали прокуратуру.

В ходе проверки было установлено, что сотрудник с 2012 года занимал пост начальника тыла Уфимского юридического института МВД России. В 2014 и 2015 годах он смог позволить себе покупку двухкомнатной квартиры и автомобиля «Toyota Land Cruiser». Приобретения обошлись ему в 6,2 млн рублей. Как выяснили правоохранители, эта сумма превышала его официальный доход.

Прокуратура подала на полицейского в суд. Полковник смог обосновать только часть доходов – 5,1 млн рублей, а вот объяснить появление миллиона у него так и не получилось. Суд взыскал с ответчика 1,1 млн рублей. После прокурорской проверки полицейский уволился.

ИСТОЧНИК KP.RU