Восьмилетний мальчик из Башкирии утонул в Челябинской области
По факту смерти ребенка проводится проверка
По предварительной информации, школьник купался со сверстникомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во время купания в Верхнеуральском районе Челябинской области утонул 8-летний ребенок из Башкирии. Трагический инцидент произошел накануне. Мальчик купался в озере Большой Бугодак и не смог удержаться на воде. Как стало известно Znak.com, погибший был учеником школы поселка Озерный Учалинского района.
В региональном Следкоме сообщили, что ребенок купался вместе со сверстником. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства несчастного случая и проводятся судебно-медицинские экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU