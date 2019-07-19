2019-07-19T10:33:17+03:00
Происшествия

Восьмилетний мальчик из Башкирии утонул в Челябинской области

По факту смерти ребенка проводится проверка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
По предварительной информации, школьник купался со сверстникомПо предварительной информации, школьник купался со сверстникомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Во время купания в Верхнеуральском районе Челябинской области утонул 8-летний ребенок из Башкирии. Трагический инцидент произошел накануне. Мальчик купался в озере Большой Бугодак и не смог удержаться на воде. Как стало известно Znak.com, погибший был учеником школы поселка Озерный Учалинского района.

В региональном Следкоме сообщили, что ребенок купался вместе со сверстником. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства несчастного случая и проводятся судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонтные работы на кране едва не закончились трагедией в Башкирии
«Башавтотранс» получит 307 новых автобусов от трех поставщиков
В Уфе врачи спасли девочку, которая отравилась лекарством
Затопило девять этажей: в уфимском жилом доме прорвало батарею
«Не уступил дорогу»: в Башкирии столкнулись легковушка и мотоцикл
Семья с тремя детьми попала в больницу после серьезного ДТП в Башкирии
В Башкирии сотрудники скорой помощи спасли двух утопающих мужчин
В Башкирии внедорожник въехал в «Вольво»: машина перевернулась на крышу
В Уфе пройдет традиционная летняя ярмарка «Ягодное лукошко»
В Башкирии восемь тысяч человек пострадали от укусов клещей
Грозы и жара: какая погода ожидает жителей Башкирии в конце недели
В Уфе спасатели вытащили из воды утопающую 22-летнюю девушку
«Спасибо, что был рядом»: стала известна личность школьника, отравившегося парами бензина
Страдающий шизофренией житель Башкирии жестоко расправился со своей матерью
Минздрав Башкирии планирует развивать в республике медицинский туризм
Башкирия арендовала камеры видеофиксации нарушений у предприятия Сбербанка
В Башкирии ребенок задохнулся, надышавшись бензина
В Уфе утонул иностранный студент