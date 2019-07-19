Восьмилетний мальчик из Башкирии утонул в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-19T10:33:17+03:00

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Во время купания в Верхнеуральском районе Челябинской области утонул 8-летний ребенок из Башкирии. Трагический инцидент произошел накануне. Мальчик купался в озере Большой Бугодак и не смог удержаться на воде. Как стало известно Znak.com, погибший был учеником школы поселка Озерный Учалинского района.

В региональном Следкоме сообщили, что ребенок купался вместе со сверстником. По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства несчастного случая и проводятся судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU