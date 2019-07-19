2019-07-19T10:19:29+03:00
Происшествия

Ремонтные работы на кране едва не закончились трагедией в Башкирии

Мужчину выручили спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Рабочий получил перелом бедра и голениРабочий получил перелом бедра и голени
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Сегодня утром в Туймазах при проведении ремонтных работ пострадал помощник машиниста-крановщика. Как сообщает Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Башкирии, на помощь рабочему выехали спасатели. По приезде они узнали, что на мужчину упали инструменты – он получим перелом голени и бедра.

К счастью, неудачно начавшийся день не стал последним для пострадавшего. Сотрудники Аварийно-спасательной службы при помощи альпинистского снаряжения и носилок транспортировали мужчину с крана и передали его бригаде скорой помощи.

Спасение рабочего в Туймазах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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