Ремонтные работы на кране едва не закончились трагедией в Башкирии
Мужчину выручили спасатели
Рабочий получил перелом бедра и голени
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Сегодня утром в Туймазах при проведении ремонтных работ пострадал помощник машиниста-крановщика. Как сообщает Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Башкирии, на помощь рабочему выехали спасатели. По приезде они узнали, что на мужчину упали инструменты – он получим перелом голени и бедра.
К счастью, неудачно начавшийся день не стал последним для пострадавшего. Сотрудники Аварийно-спасательной службы при помощи альпинистского снаряжения и носилок транспортировали мужчину с крана и передали его бригаде скорой помощи.
Спасение рабочего в Туймазах.
ИСТОЧНИК KP.RU