«Башавтотранс» получит 307 новых автобусов от трех поставщиков

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-19T09:51:05+03:00

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Три компании предоставят «Башавтотрансу» 307 автобусов. Среди поставщиков значатся ООО «Техинпром-экспресс» из Твери, уфимская компания «Южуралавто» и ООО «Транстехсервис-33» из Набережных Челнов.

Общая стоимость сделок составляет 1 млрд рублей. Тверская компания поставит 180 автобусов среднего класса. С дилером были заключены два соглашения на сумму более 650 млн рублей. «Южуралавто» доставит 42 пассажирские машины за 153 млн. «Транстехсервис-33» продаст 85 единиц транспортной техники малого класса за 193,5 млн. Как отмечает «Ъ-Уфа», все три поставщика были единственными участниками тендера.

ИСТОЧНИК KP.RU