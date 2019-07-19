2019-07-19T09:38:39+03:00
Происшествия

В Уфе врачи спасли девочку, которая отравилась лекарством

Ребенка госпитализировали в детское отделение больницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочку госпитализировали в детское отделениеДевочку госпитализировали в детское отделение
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В Уфе ночью 16 июля в детское отделение одной из больниц доставили двухлетнего ребенка.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», маленькую девочку госпитализировали с диагнозом медикаментозное отравление. Как оказалось, любопытная малышка выпила таблетки от давления, что и привело к интоксикации. Для этого хватило всего двух штук. К счастью, врачи успели предпринять все необходимые действия для спасения девочки.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Вероятнее всего, малышку попросту оставили одну, и та решила попробовать на вкус лекарства, которые нашла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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