Затопило девять этажей: в уфимском жилом доме прорвало батарею

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-19T08:42:09+03:00

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В Уфе в жилом доме по улице Блюхера, 13 повредилась отопительная батарея. Жильцы говорят, что за четыре часа, в течение которых лилась вода, затопило девять этажей. С ними не согласно УЖХ.

После потопа жильцы дома обошли поврежденные квартиры и оценили ущерб в 1,7 млн рублей. Пострадали полы, обои, мебель, техника, электроника. Как рассказал собеседник порталу ProUfu.ru, жители дома намерены вызвать экспертов, которые подсчитают ущерб и предоставит отчет ЖЭУ.

В самой службе сказали, что не слышали о затоплении именно девяти этажей. По данным конторы, прибывшая бригада слила воду, остановила утечку и уехала. Житель дома утверждает, что спасатели приехали только спустя два часа после вызова. Но полностью утечку не остановили – вода продолжала затапливать одну из квартир. Люди вызвали работников второй раз. И только тогда, около девяти часов вечера, утечка была устранена полностью. При этом в ЖЭУ зафиксирован только один вызов, самый первый.

Позже в УЖХ Орджоникидзевского района сообщили, что ущерб, нанесенный жильцам, будет возмещен. Представитель управляющей компании также добавил, что потопление произошло только в трех квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU