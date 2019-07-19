2019-07-19T08:05:01+03:00
Происшествия

Семья с тремя детьми попала в больницу после серьезного ДТП в Башкирии

Водитель съехал в кювет при обгоне
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Водитель вылетел в кювет после попытки обгонаВодитель вылетел в кювет после попытки обгона
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В Буздякском районе Башкирии накануне целая семья угодила в больницу после дорожного инцидента. По данным республиканской госавтоинспекции, на 1359 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск 36-летний самарец за рулем Hyundai Elantra во время обгона не удержался на дороге и вылетел в кювет.

Автомобилиста, его супругу, а также трех их дочерей в возрасте одного года, восьми и пятнадцати лет с травмами медики доставили в больницу.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 10 автоаварий. В них пострадали 16 человек.

Семья из пяти человек попала в больницу

Семья из пяти человек попала в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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