Семья с тремя детьми попала в больницу после серьезного ДТП в Башкирии

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-19T08:05:01+03:00

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В Буздякском районе Башкирии накануне целая семья угодила в больницу после дорожного инцидента. По данным республиканской госавтоинспекции, на 1359 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск 36-летний самарец за рулем Hyundai Elantra во время обгона не удержался на дороге и вылетел в кювет.

Автомобилиста, его супругу, а также трех их дочерей в возрасте одного года, восьми и пятнадцати лет с травмами медики доставили в больницу.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 10 автоаварий. В них пострадали 16 человек.

Семья из пяти человек попала в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU