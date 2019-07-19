Семья с тремя детьми попала в больницу после серьезного ДТП в Башкирии
Водитель съехал в кювет при обгоне
Водитель вылетел в кювет после попытки обгона
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В Буздякском районе Башкирии накануне целая семья угодила в больницу после дорожного инцидента. По данным республиканской госавтоинспекции, на 1359 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск 36-летний самарец за рулем Hyundai Elantra во время обгона не удержался на дороге и вылетел в кювет.
Автомобилиста, его супругу, а также трех их дочерей в возрасте одного года, восьми и пятнадцати лет с травмами медики доставили в больницу.
За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 10 автоаварий. В них пострадали 16 человек.
Семья из пяти человек попала в больницу
ИСТОЧНИК KP.RU