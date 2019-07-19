2019-07-19T07:15:11+03:00
Общество

В Уфе пройдет традиционная летняя ярмарка «Ягодное лукошко»

Ярмарка состоится 20 июля перед уфимским Дворцом спорта
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В эту субботу, 20 июля, в Уфе пройдет уже ставшая традиционной летняя ярмарка «Ягодное лукошко». Уфимцы и гости города смогут приобрести спелые ягоды от республиканских плодопитомников и фермерских хозяйств, а также попробовать урожай с частных подворий.

Ярмарка развернется на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41) с 10.00 до 16.00. Также здесь можно будет приобрести свежие овощи, фрукты, зелень, мед. А вот продажа мяса, колбасных изделий, молока и молочной продукции строго запрещена из-за жары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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