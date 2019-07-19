2019-07-19T07:02:08+03:00
Общество

В Башкирии восемь тысяч человек пострадали от укусов клещей

В прошлом году пострадавших было на пару десятков больше
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Управление регионального Роспотребнадзора опубликовало новые данные мониторинга клещевой активности. На 18 июля в медицинские учреждения обратились 8006 человек, которых укусили клещи. Для сравнения, в прошлом году эта цифра достигала 8045 человек. Исследовать кровососа на зараженность энцефалитом и боррелиозом по-прежнему можно в «Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалах

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день акарицидной обработке подверглись около 4 тысяч гектаров по всей республике, в Уфе обработано почти 1357 гектаров площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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