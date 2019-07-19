В Башкирии сотрудники скорой помощи спасли двух утопающих мужчин

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-19T07:45:11+03:00

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Инцидент произошел 13 июля: работники скорой помощи из Магнитогорска отдыхали на озере Подтопай в Башкирии, когда заметили двух пьяных мужчин, пытающихся на спор переплыть водоем.

Как сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на местные соцсети, в какой-то момент один из спорщиков начал уходить под воду. Мужчина пробыл под водой три минуты, и когда его все же вытащили на берег, у него отсутствовали дыхание и сердцебиение. Медики на берегу озера провели реанимационные действия, после чего мужчину увезли на скорой в сибайскую больницу. К сожалению, из-за возникшего отека легких бедолага скончался на второй день. Другой пловец-спорщик тоже наглотался воды, но уже пошел на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU