«Спасибо, что был рядом»: стала известна личность школьника, отравившегося парами бензина

СЕГОДНЯ 20:38 2019-07-18T20:38:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Стала известна личность погибшего подростка из села Белое озеро в Гафурийском районе республики. Напомним, что инцидент произошел вчера, 17 июля, возле местной автозаправки: 13-летний Ратмир М. (имя изменено – ред.) вдыхал пары бензина из огромной канистры, но в какой-то момент почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

Друзья погибшего до сих пор не могут поверить в случившееся и пишут соболезнования на личной странице подростка.

- Спасибо, что был рядом. Цените и берегите своих любимых людей. Точка невозврата очень опасна, - написала подруга школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU