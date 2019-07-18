2019-07-18T20:38:37+03:00
Происшествия

«Спасибо, что был рядом»: стала известна личность школьника, отравившегося парами бензина

13-летний Ратмир надышался опасными испарениями и потерял сознание
Инга НОВИЦКАЯ
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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели ребенкаСейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели ребенка
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Стала известна личность погибшего подростка из села Белое озеро в Гафурийском районе республики. Напомним, что инцидент произошел вчера, 17 июля, возле местной автозаправки: 13-летний Ратмир М. (имя изменено – ред.) вдыхал пары бензина из огромной канистры, но в какой-то момент почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка. Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

Друзья погибшего до сих пор не могут поверить в случившееся и пишут соболезнования на личной странице подростка.

- Спасибо, что был рядом. Цените и берегите своих любимых людей. Точка невозврата очень опасна, - написала подруга школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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