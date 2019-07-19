Грозы и жара: какая погода ожидает жителей Башкирии в конце недели

СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-19T06:46:38+03:00

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В конце недели погода преподнесет жителям Башкирии неприятный сюрприз. В последний рабочий день в республике ожидается жара +29; +33 градуса, местами кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер то и дело будет усиливаться до шквалистого, особенно, при грозе.

Выходные также начнутся с дождей и гроз, а в отдельных районах и вовсе выпадет град. Юго-восточный ветер не стихнет, а жара достигнет 34 градусов. Не радует прогнозами и воскресенье: те же кратковременные дожди, грозы, локально – град. Умеренный северный ветер при непогоде будет усиливаться до 10 метров в секунду, а средняя температура воздуха днем составит 30 градусов. Синоптики предупреждают, что в такую погоду повышается пожарная опасность, поэтому будьте осторожны, разводя костер или бросая зажженную спичку или окурок на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU