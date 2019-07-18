В Башкирии ребенок задохнулся, надышавшись бензина

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-18T16:59:21+03:00

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В селе Белое Озеро Гафурийского района возле автозаправки погиб 13-летний школьник. Как сообщает «КП-Уфа» собственный источник, 17 июля подросток вдохнул пары бензина из пластиковой 10-литровой канистры. В результате он отравился токсинами и потерял сознание. Через некоторое время ребенок скончался. Правоохранители проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

Напомним, на днях в городе Октярьский случился похожий инцидент. 12-летний мальчик погиб после того как вместе с друзьями надышался газа, предназначенного для питания горелок.

ИСТОЧНИК KP.RU