На уфимском пляже утонул иностранный студент

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-18T15:58:14+03:00

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В столице Башкирии на официальном пляже «Солнечный» Кировского района произошел несчастный случай. В реке Белой 16 июля утонул студент первого курса одного из крупнейших вузов республики. Парень приехал учиться в Уфу из Судана. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 27-летний молодой человек ушел под воду около 21:30 на глазах у очевидцев. Тело утонувшего было извлечено из воды.

Напомним, 14 июля из реки Белой в Уфе извлекли тело 39-летнего жителя микрорайона Затон. Одежда утонувшего была набита кирпичами, а к руке привязан пакет с грузом.

ИСТОЧНИК KP.RU