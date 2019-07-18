Уфимская пенсионерка за 15 минут лишилась 2,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-18T14:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

73-летняя уфимка лишилась 2,2 миллионов рублей, желая снять порчу.

Известно, что необычное преступление произошло в минувшую среду, 17 июля. Недалеко от одного из домов по улице 50 лет СССР к 73-летней бабушке подошли две женщины, которые предложили ей снять порчу. Обхитрив доверчивую старушку, они за 15 минут обокрали ее на 2,2 миллиона рублей. После этого дамы поспешили скрыться.

Бабушка почти сразу после совершения преступления обратилась к полицейским. С ее слов стражи порядка составили портреты воровок. Сейчас их разыскивают по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU