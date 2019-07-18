В Башкирии угодивший под колеса автомобиля подросток впал в кому

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-18T14:59:54+03:00

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В Башкирии произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Сегодня утром, 18 июля, в Кармаскалинском районе под колеса автомобиля попал несовершеннолетний велосипедист. Все произошло на 34 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительной информации, 16-летний школьник двигался вдоль дороги, однако в какой-то момент выехал на проезжую часть, где его сбил попутный «Рено Симбол». Похоже, водитель не успел среагировать на подростка.

Как сообщает «Дорожный патруль», школьника в результате дорожного инцидента доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы. Он получил тяжелую травму головы и впал в кому.

Школьника доставили в реанимационное отделение // фото: Дорожный патруль

ИСТОЧНИК KP.RU