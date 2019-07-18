2019-07-18T13:46:50+03:00
Общество

Девочку, которую увёз отец против воли матери, вернули домой

Правоохранители нашли ребенка в Ишимбае
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочке ничего не угрожаетДевочке ничего не угрожает
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В Башкирии следователи и полицейские отыскали четырехлетнюю девочку, которую увёз из дома в Кармаскалинском районе отец. Ещё 29 июня к правоохранителям обратилась мать ребенка с заявлением о том, что бывший супруг против её воли забрал их дочь и скрылся. Женщина также утверждала, что до недавнего времени отец не интересовался судьбой ребенка и не платил алименты, долг по которым составляет более 300 тысяч рублей.

Следком республики возбудил уголовное дело, после чего начались массированные поиски ребенка. Как оказалось, девочка находилась в Ишимбае у родственников отца. Она уже передана матери. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Действиям отца будет дана правовая оценка после установления всех обстоятельств дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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