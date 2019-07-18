2019-07-18T14:20:23+03:00
Происшествия

«Была в депрессии»: стало известно, из-за чего жительница Башкирии утопила свою дочь

ЧП произошел в Караидельском районе республике
Эльвина АПАРИНА
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Прибывшим на место медикам оставалось только зафиксировать смерть маленькой девочкиПрибывшим на место медикам оставалось только зафиксировать смерть маленькой девочки
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Утопившая свою дочь 40-летняя женщина находилась в послеродовой депрессии. Об этом сообщил «Комсомолке» собственный источник.

- ЧП произошло в депрессивном состоянии, вследствие родовой травмы, - рассказал собеседник. – Женщина призналась в содеянном, она взята под стражу.

Напомним, вопиющий случай произошел 17 июля в районе 15 часов. В деревне Явгильдино 40-летняя Зиля Г. утопила в тазике с водой свою 4-месячную дочь в бане. Семья проживала в Бирске, в деревню приезжала изредка в огород. Происшествие случилось, когда супруг обвиняемой ушел в лес с сыном-школьником. По приезду мужчина вызвал скорую, но было уже поздно. Медики по приезду констатировали смерть ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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