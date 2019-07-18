2019-07-18T13:26:23+03:00
Общество

В Уфе посреди реки едва не утонула молодая девушка

Самоуверенная пловчиха отказалась от помощи спасателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дежурный спасатели пришли на помощь девушкеДежурный спасатели пришли на помощь девушке
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В Ленинском районе столицы Башкирии едва не утонула 22-летняя девушка. Как сообщает местное Управление гражданской защиты, она купалась неподалеку от официального пляжа. Уфимка в попытке переплыть реку начала тонуть на середине водоема. В это время следящие за ней с самого начала спасатели бросились на помощь.

Самоуверенная пловчиха отвергла попытки сотрудников поисково-спасательного отряда вытащить её из воды. Они подавали ей спасательный круг и пытались поднять на борт лодки. Девушка повернула и поплыла к берегу, после чего вновь начала погружаться в воду. Один из спасателей бросился за ней, ухватил и перенёс к берегу. Своенравная уфимка отказалось от медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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