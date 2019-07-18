«Башспирт» подал в суд на блогера из-за видеоролика
Госхолдинг намерен взыскать 1 млн рублей
Андрей Потылицын // фото: vk.com
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Государственный холдинг «Башспирт» подал заявление о защите деловой репутации в арбитражный суд Башкирии. Компания намерена взыскать с уфимского блогера и политтехнолога Андрея Потылицына 1 млн рублей убытка.
Как сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на ответчика, речь идет о претензии к видео «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова», в котором блогер упоминает холдинг. Оно было опубликовано на YouTube 8 июня.
Предварительное рассмотрение дела назначено на 31 июля. Истец должен обосновать размер убытков, а ответчик – предоставить мотивированный отзыв.
ИСТОЧНИК KP.RU