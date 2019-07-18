В Башкирии ищут родственников пожилого мужчины

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-18T11:55:04+03:00

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Волонтеры из Челябинской организации «Легион Спас» разыскивают родственников пожилого мужчины из Башкирии. Активисты нашли Гая Мунниловича в деревне Кусимово Абзелиловского района. На вид ему 60-65 лет. Дедушка, предположительно, немой. Он одет в черный плащ, серый костюм и черные сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о дедушке или является его родственником, просят обратиться по одному из номеров: 8-908-053-31-26 (Мария), 8-909-097-72-60 (Раис). Также можно позвонить на горячую линию отряда «Легион Спас»: (351)2-777-911 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU