Уфимцы спасли женщину от изнасилования на железной дороге

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-18T10:59:51+03:00

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В Уфе предъявили обвинение 30-летнему местному жителю за попытку изнасилования.

По версии следователей, 17 июля в Орджоникидзевском районе рядом с железнодорожными путями пьяный обвиняемый напал на 34-летнюю женщину. Потерпевшая начала кричать, и ей на помощь пришли прохожие. Двое мужчин оттащили злоумышленника и задержали его до приезда полицейских. На место происшествия приехал ближайший экипаж инспекторов ГИБДД. Сотрудники отвезли напавшего в Следственный комитет.

На допросе задержанный во всем сознался. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям: покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. По второй статье житель Иглинского района уже привлекался к ответственности. На свободу он вышел только в феврале этого года.

– Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU